"Секси-леди", "Сахарная мама". Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова снялась в стрингах

Миша Романова: Я каждый день делаю выбор, в пользу того, что делает меня лучше Фото: misharomanova / Instagram

"Как этот образ назовем?" – єпросила она.

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"Секси-леди", – отметил подписчик dias_2305.

"Образ "сахарная мама", – ответила katerinasergeevaa

Также Романова обнародовала фото в прозрачном боди со стрингами и чулках.

"Я каждый день делаю выбор, в пользу того, что делает меня лучше", – написала она.

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"Бомба", – заявила chalydn.