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29 ноября, 2021
 
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"Секси-леди", "Сахарная мама". Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова снялась в стрингах

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Миша Романова: Я каждый день делаю выбор, в пользу того, что делает меня лучше
Миша Романова: Я каждый день делаю выбор, в пользу того, что делает меня лучше
Фото: misharomanova / Instagram

Бывшая солистка группы "ВИА Гра", украинская певица Миша Романова (Наталия Могиленец) 28 ноября разместила в Instagram фото в голубом боди из прозрачной ткани.

"Как этот образ назовем?" – єпросила она.

"Секси-леди", – отметил подписчик dias_2305.

"Образ "сахарная мама", – ответила katerinasergeevaa

Также Романова обнародовала фото в прозрачном боди со стрингами и чулках.

"Я каждый день делаю выбор, в пользу того, что делает меня лучше", – написала она.

"Бомба", – заявила chalydn.

Контекст:

Певица Миша Романова (настоящее имя Наталья Могиленец) родилась в Херсоне в 1993 году. Она стала участницей группы "ВИА Гра" в 2013 году после победы на проекте "Хочу к Меладзе". Артистка покинула коллектив в начале 2018-го. Сейчас певица выступает сольно.

Теги: фигура, ВИА Гра, Миша Романова, певица, белье, стринги, трусы
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