"Секси-леди", "Сахарная мама". Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова снялась в стрингах

"Как этот образ назовем?" – єпросила она.
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"Секси-леди", – отметил подписчик dias_2305.
"Образ "сахарная мама", – ответила katerinasergeevaa
Также Романова обнародовала фото в прозрачном боди со стрингами и чулках.
"Я каждый день делаю выбор, в пользу того, что делает меня лучше", – написала она.
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"Бомба", – заявила chalydn.
Певица Миша Романова (настоящее имя Наталья Могиленец) родилась в Херсоне в 1993 году. Она стала участницей группы "ВИА Гра" в 2013 году после победы на проекте "Хочу к Меладзе". Артистка покинула коллектив в начале 2018-го. Сейчас певица выступает сольно.