"Очень похожа". Седокова показала свой портрет, написанный ее четырехлетним сыном

Седокова: Пусть всегда в доме звучит детский смех. Это самое главное Фото: annasedokova / Instagram

"Я. Художник Гектор. Четыре года. Ваши как вас поздравили? Мой так. Глазами сына. Красавица. Мне рисовали много портретов, но этот реально лучший", – написала она.

Седокова поздравила подписчиц с Днем матери.

"Пусть всегда в доме звучит детский смех. Это самое главное", – отметила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

"Очень похожа", – прокомментировала подписчица lizavetasanna.

"Молодец, конечно, но рассмешил портрет. Нос-огурчик – это топ", – отметила juli_liya_.