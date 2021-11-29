"Очень похожа". Седокова показала свой портрет, написанный ее четырехлетним сыном

"Я. Художник Гектор. Четыре года. Ваши как вас поздравили? Мой так. Глазами сына. Красавица. Мне рисовали много портретов, но этот реально лучший", – написала она.
Седокова поздравила подписчиц с Днем матери.
"Пусть всегда в доме звучит детский смех. Это самое главное", – отметила она.
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"Очень похожа", – прокомментировала подписчица lizavetasanna.
"Молодец, конечно, но рассмешил портрет. Нос-огурчик – это топ", – отметила juli_liya_.
День матери в последнее воскресенье ноября отмечают в России. В Украине – во второе воскресенье мая.
С 2002-го по 2004 год Анна Седокова была солисткой украинской группы "ВИА Гра". После ухода из коллектива она находилась в декрете. В апреле 2006 года певица начала сольную карьеру: под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню "Мое сердце".
Всего в дискографии Седоковой пять сольных студийных альбомов. Она живет в РФ и США, а работает в России.
У певицы трое детей: две дочери – Алина и Моника и сын Гектор. Алина – дочь певицы от первого брака с белорусским футболистом, экс-капитаном киевского "Динамо" Валентином Белькевичем – родилась 8 декабря 2004 года. Дочь Монику Седокова родила от бизнесмена Максима Чернявского в июле 2011 года. Сына Гектора (2017) – от российского бизнесмена Артема Комарова.
Сейчас певица замужем за латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Они узаконили отношения в сентябре 2020 года.