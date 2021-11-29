Бульвар Шоубиз
 
29 ноября, 2021
 
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"Очень похожа". Седокова показала свой портрет, написанный ее четырехлетним сыном

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Седокова: Пусть всегда в доме звучит детский смех. Это самое главное
Седокова: Пусть всегда в доме звучит детский смех. Это самое главное
Фото: annasedokova / Instagram

Строящая карьеру в РФ украинская певица Анна Седокова 28 ноября на своей странице в Instagram опубликовала рисунок своего четырехлетнего сына Гектора.

"Я. Художник Гектор. Четыре года. Ваши как вас поздравили? Мой так. Глазами сына. Красавица. Мне рисовали много портретов, но этот реально лучший", – написала она.

Седокова поздравила подписчиц с Днем матери.

"Пусть всегда в доме звучит детский смех. Это самое главное", – отметила она.

"Очень похожа", – прокомментировала подписчица lizavetasanna.

"Молодец, конечно, но рассмешил портрет. Нос-огурчик – это топ", – отметила juli_liya_.

Контекст:

День матери в последнее воскресенье ноября отмечают в России. В Украине – во второе воскресенье мая.

С 2002-го по 2004 год Анна Седокова была солисткой украинской группы "ВИА Гра". После ухода из коллектива она находилась в декрете. В апреле 2006 года певица начала сольную карьеру: под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню "Мое сердце". 

Всего в дискографии Седоковой пять сольных студийных альбомов. Она живет в РФ и США, а работает в России.

У певицы трое детей: две дочери – Алина и Моника и сын Гектор. Алина – дочь певицы от первого брака с белорусским футболистом, экс-капитаном киевского "Динамо" Валентином Белькевичем – родилась 8 декабря 2004 года. Дочь Монику Седокова родила от бизнесмена Максима Чернявского в июле 2011 года. Сына Гектора (2017) – от российского бизнесмена Артема Комарова.

Сейчас певица замужем за латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Они узаконили отношения в сентябре 2020 года.

Теги: дети, Анна Седокова, ВИА Гра, певица
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