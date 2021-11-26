"Брежнев отдыхает". Волочкова показала свои обновленные брови

Первое фото в подборке Волочковой – архивное. На нем она позирует с подругами режиссером Еленой Галицыной и бизнесвумен Елизаветой. С последней Волочкову познакомила Галицына.

"Два года назад в Таиланде зимой мы совершенно случайно встретились с моей подругой и любимым фотографом Леночкой в ресторане. Я жила тогда на вилле. А Лена пригласила меня пожить на ее вилле. Я, не задумываясь, согласилась! И Леночка познакомила меня со своей подругой Лизой, с которой мы тоже подружились", – рассказала балерина.

Волочкова рассказала, что уже в Москве случайно встретилась с Елизаветой.

"На днях ко мне домой приезжал стилист Тимур покрасить и освежить волосы перед спектаклем. Сегодня я после репетиции в театре забежала в гости к Тимуру с ответным визитом в салон. И оказалось, что хозяйкой салона является та самая милая Лиза! Мистика. (...) Так здорово дружить!" – отметила балерина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Подписчики обратили внимание на темные брови Волочковой.

"Брежнев отдыхает", – прокомментировала apolohsa_irina. Подписчица сравнила балерину с генеральным секретарем ЦК КПСС Леонидом Брежневым, у которого были широкие густые брови.

"Что с бровями-то? Углем намазали?" – спросила _supergirl_1991.

"Пропила ты свою красоту", – заявила svetl_ana4956.