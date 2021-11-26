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26 ноября, 2021
 
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"Брежнев отдыхает". Волочкова показала свои обновленные брови

Волочкова: Так здорово дружить!
Волочкова: Так здорово дружить!
Фото: volochkova_art / Instagram

45-летняя российская балерина Анастасия Волочкова 25 ноября в Instagram опубликовала подборку снимков, на некоторых из которых запечатлена в салоне красоты.

Первое фото в подборке Волочковой – архивное. На нем она позирует с подругами режиссером Еленой Галицыной и бизнесвумен Елизаветой. С последней Волочкову познакомила Галицына.

"Два года назад в Таиланде зимой мы совершенно случайно встретились с моей подругой и любимым фотографом Леночкой в ресторане. Я жила тогда на вилле. А Лена пригласила меня пожить на ее вилле. Я, не задумываясь, согласилась! И Леночка познакомила меня со своей подругой Лизой, с которой мы тоже подружились", – рассказала балерина.

Волочкова рассказала, что уже в Москве случайно встретилась с Елизаветой.

"На днях ко мне домой приезжал стилист Тимур покрасить и освежить волосы перед спектаклем. Сегодня я после репетиции в театре забежала в гости к Тимуру с ответным визитом в салон. И оказалось, что хозяйкой салона является та самая милая Лиза! Мистика. (...) Так здорово дружить!" – отметила балерина.

Подписчики обратили внимание на темные брови Волочковой.

"Брежнев отдыхает", – прокомментировала apolohsa_irina. Подписчица сравнила балерину с генеральным секретарем ЦК КПСС Леонидом Брежневым, у которого были широкие густые брови.

"Что с бровями-то? Углем намазали?" – спросила _supergirl_1991.

"Пропила ты свою красоту", – заявила svetl_ana4956.

Контекст:

Анастасия Волочкова – заслуженная артистка РФ (2002). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре. После 2003 года выступает с сольными проектами.

В сети Волочкова часто делится откровенными снимками, а также демонстрирует умение садиться на шпагат.

Теги: Анастасия Волочкова, балерина, фото, шпагат
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