"Что за распущенность!", "Все мужики слюной захлебнулись". 57-летняя Байрак показала свою голую грудь вблизи

Байрак: Угощать собой нужно только того, кто оценит изысканно-гурманный вкус, а не просто голоден Фото: ksanabayrak / Instagram

Режиссер продемонстрировала декольте вблизи.

"Угощать собой нужно только того, кто оценит изысканно-гурманный вкус, а не просто голоден", – написала она.

Локацию, в которой было сделано фото, режиссер назвала "К истокам сексуальности".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от баи * рак оксана (@ksanabayrak)

"Что за распущенность!" – прокомментировала подписчица liudmila642.

"Дай, думаю, перестану быть хоть на чуть-чуть правильной", – ответила ей Байрак.

"Вау! Все мужики слюной захлебнулись", – написала shkrudnevavalentina.