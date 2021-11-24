"Хороша, чертовка!", "Прямо жир течет". Блогер с увеличенными скулами Покрещук показала голую грудь

"И опять потолстела", – написала она.

Покрещук позировала перед зеркалом в миниатюрных кружевных трусах, прикрыв голую грудь волосами.

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"Ага... Прямо жир течет", – отметила подписчица lash_starm.

"Хороша, чертовка", – написала jer._lena.

Контекст:

Покрещук родилась в 1990 году в Киеве. Окончила Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, получив диплом психолога.

В 2019 году приняла участие в четвертом сезоне реалити-шоу "Від пацанки до панянки" на "Новом канале".

Всемирную известность блогер получила после того, как с помощью инъекций самостоятельно увеличила себе скулы. О ее преображениях летом 2020 года написал британский таблоид Daily Star. По словам Покрещук, на увеличение скул ей понадобилось порядка 60 тыс. грн.

В марте 2021 года блогер сделала липосакцию в турецкой клинике. А в октябре она впервые показала грудь после пластической операции, которую также сделала в Турции.