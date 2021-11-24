  "Мощнейшая женская харизма". Тина Кароль задрала платье перед камерой

Тина Кароль: Ты – как будто соль, я рядом, будто фа. В тусклом свете фар – поцелуй на фарт Фото: tina_karol / Instagram

"Ты – как будто соль, я рядом, будто фа. В тусклом свете фар – поцелуй на фарт", – поется в припеве.

Певица предстала в ролике в длинном черном облегающем платье и с красной телефонной трубкой в руке. Она исполнила эротический танец, одновременно якобы разговаривая по телефону. Исполнительница томно изгибалась, приседая, а ближе к финалу клипа подняла платье, продемонстрировав голые бедра и пах.

"Тина просто ослепительна! Мощнейшая женская харизма!" – прокомментировала подписчица Валерия Беляева.

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Видео: Тина Кароль / YouTube