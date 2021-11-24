  "Мощнейшая женская харизма". Тина Кароль задрала платье перед камерой

"Ты – как будто соль, я рядом, будто фа. В тусклом свете фар – поцелуй на фарт", – поется в припеве.
Певица предстала в ролике в длинном черном облегающем платье и с красной телефонной трубкой в руке. Она исполнила эротический танец, одновременно якобы разговаривая по телефону. Исполнительница томно изгибалась, приседая, а ближе к финалу клипа подняла платье, продемонстрировав голые бедра и пах.
"Тина просто ослепительна! Мощнейшая женская харизма!" – прокомментировала подписчица Валерия Беляева.
Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию от певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.
В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.