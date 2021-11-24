"Животик есть", "Желаю ей доченьку". 39-летняя Подольская засветила округлившийся живот

"Странно читать комментарии и предположения в предыдущем посту, что я выходила на сцену в свитере и лосинах. Я выступала на 25-летии канала "Муз-ТВ" в платье, у которого тоже есть история. Этому платью 12 лет (без одного месяца). Его специально создали для шоу "Лед и пламень" в 2010 году, где я выступала вместе с олимпийским чемпионом Максимом Марининым. Горжусь и партнером, и тем, что влезла в платье спустя столько лет", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наталья Подольская (@nataliapodolskaya)

Подписчики заметили округлившийся живот исполнительницы.

"Как акцентирует живот! Зачем?" – спросила irinalimi.

"Животик есть маленький. Надо убрать", – отметила oksanasiurko.

"Хоть бы она была беременяшкой! Желаю ей доченьку, такую же красотку, как сама Наташа!" – написала irmagogaeva1974.

В предыдущем посте, который упоминала Подольская, она запечатлена за кулисами Кремлевского дворца.

"Вчера праздновали 25-летие канала "Муз-ТВ" в Кремле", – рассказала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наталья Подольская (@nataliapodolskaya)