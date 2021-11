"Бубенчики простудишь!", "Не нужно рассказывать, что никто сейчас не увеличивал фото". Dantes раздвинул ноги в трусах, не прилегающих к телу

Певец позировал, согнув скрещенные ноги и разведя колени в стороны.

"Верните лето! Обожаю день, когда идет первый снег! Всегда, всегда к нему не готовы! Водители не ожидали в конце ноября зиму и поэтому до сих пор на летней, пешеходы тоже че-то прогноз не посмотрели и вышли в кедах, ну как обычно. Для меня этот день самый веселый. Я сейчас сразу включил Mariah Carey – All I Want For Christmas It’s you, начинаю дико танцевать и петь", – написал он.

Dantes признался, что по случаю первого снега выпил вермут, очистил мандарин, чтобы витал аромат, и разогрел в духовке мясо в горшочке.

"Надя, едь скорее домой", – обратился он к жене и коллеге Наде Дорофеевой (Dorofeeva).

"Вставай! Бубенчики простудишь!" – призвала подписчица elmiraseleznyeva.

"На холодном не сидишь с лицом аристократа. Теперь тебе тридцать, у тебя одна простата", – написал строчку из песни Dantes "Теперь тебе 30" dima_turyan.

"И не нужно рассказывать, что никто сейчас не увеличивал фото. Будьте честными хоть раз!" – попросил voronov.dmytro.