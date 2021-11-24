"Глубочайшая любовь и мой самый большой вызов". Жена мэра Киева Кличко показала взрослую дочь-именинницу

"С днем рождения, моя самая дорогая девочка! Ярко сияй миру! Ты моя глубочайшая любовь и мой самый большой вызов. Счастлива, что ты выбрала меня быть твоей мамой", – написала она на английском языке.
Наталья Кличко показала видео с дочерью, сидящей за праздничным столом, также поделилась совместным снимком с ней.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Виталий Кличко занимает должность мэра Киева и главы КГГА с июня 2014 года. На очередных местных выборах 26 октября 2020 года он победил в первом туре.
Наталья Кличко проживает в Гамбурге. Карьеру певицы она начала в августе 2011 года, став вокалисткой группы Addicted To, а затем объявила о сольных выступлениях.
В браке у пары родилось трое детей – сыновья Егор (2000) и Максим (2005) и дочь Елизавета (2002).
В начале сентября 2021 года Кличко говорил, что видится с женой несколько раз в год.