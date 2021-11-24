"Глубочайшая любовь и мой самый большой вызов". Жена мэра Киева Кличко показала взрослую дочь-именинницу

"С днем рождения, моя самая дорогая девочка! Ярко сияй миру! Ты моя глубочайшая любовь и мой самый большой вызов. Счастлива, что ты выбрала меня быть твоей мамой", – написала она на английском языке.

Наталья Кличко показала видео с дочерью, сидящей за праздничным столом, также поделилась совместным снимком с ней.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Natalia Klitschko (@natalia_klitschko_official)