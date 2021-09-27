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27 сентября, 2021
 
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"Как повзрослела", "Красотка". В сети появилось фото дочери Кличко

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У бывшего боксера и действующего мэра Киева трое детей два сына и дочь, которой в ноябре исполнится 19 лет
У бывшего боксера и действующего мэра Киева трое детей – два сына и дочь, которой в ноябре исполнится 19 лет
Фото: vitaliyklitschko / Instagram

Супруга мэра Киева Виталия Кличко Наталия 26 сентября, во Всемирный день дочери, на своей странице в Instagram выложила фото с 18-летней дочерью Елизаветой-Викторией.

"Я люблю тебя, девочка моя. Ты моя душа, мой мудрейший учитель. Я благодарю жизнь за то, что она выбрала меня твеой матерью. Где бы ты ни была, чем бы ты ни занималась в этой жизни – будь счастлива и знай: я всегда рядом с тобой, мой ангел", – подписала снимок 47-летняя Наталья Кличко.

"Прекрасные леди!" – прокомментировала пост rina_atro.

"Как повзрослела Лиза, а ты – красавица вне времени", – написал in_cruises_alyx_kemper.

"Какие вы красотки. Она такая взрослая уже", – считает emiliya__emi.

Контекст:

Елизавета-Виктория Кличко родилась 24 ноября 2002 года в США, у нее американское гражданство. У девушки есть старший брат Егор-Дэниел Кличко (2000) и младший Максим-Александр (2005).

Виталий и Наталья Кличко женаты с апреля 1996 года. Наталья в прошлом спортсменка и фотомодель. Виталий Кличко занимает должность мэра Киева и главы КГГА с июня 2014 года.

Теги: Виталий Кличко, Наталья Кличко, фото, девочка
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