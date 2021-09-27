"Как повзрослела", "Красотка". В сети появилось фото дочери Кличко

У бывшего боксера и действующего мэра Киева трое детей – два сына и дочь, которой в ноябре исполнится 19 лет Фото: vitaliyklitschko / Instagram

"Я люблю тебя, девочка моя. Ты моя душа, мой мудрейший учитель. Я благодарю жизнь за то, что она выбрала меня твеой матерью. Где бы ты ни была, чем бы ты ни занималась в этой жизни – будь счастлива и знай: я всегда рядом с тобой, мой ангел", – подписала снимок 47-летняя Наталья Кличко.

"Прекрасные леди!" – прокомментировала пост rina_atro.

"Как повзрослела Лиза, а ты – красавица вне времени", – написал in_cruises_alyx_kemper.

"Какие вы красотки. Она такая взрослая уже", – считает emiliya__emi.

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