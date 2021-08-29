Бульвар Шоубиз
 
30 августа, 2021
 
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"Сексуальная и счастливая", "Мисс Совершенство". Жена Кличко показала свои фото, которые "никто никогда не видел"

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Наталия Кличко призвала своих подписчиков принимать себя такими, какие они есть, и "научиться говорить себе, глядя на отражение: "Я прекрасна!"
Наталия Кличко призвала своих подписчиков принимать себя такими, какие они есть, и "научиться говорить себе, глядя на отражение: "Я прекрасна!"
Фото: natalia_klitschko_official / Instagram

Супруга мэра Киева Виталия Кличко Наталия 28 августа впервые показала в Instagram свою фотосессию, которую до этого никому не демонстрировала. Она подчеркнула, что случайно попала на эту фотосессию 2015 года и поразилась красоте снимков.

"Я тогда работала над своим [музыкальным] альбомом "Обнаженная душа". Я выбирала картинку для обложки своего альбома. Эти фотографии я так и не взяла… Как и другое большое число удивительных снимков из фотосессии, эти фото никто никогда не видел. Как же глупо. Я как раз сегодня подумала: почему?" – подписала снимки супруга Кличко.

Она добавила, что часто люди не ценят того, что дается им свыше.

"Почему? А все потому, что очень часто мы просто не уверены в себе… Мы не умеем гордиться своими достижениями, талантами, красотой, а иногда просто обесцениваем их, принимая как должное, как норму. Мы так часто не ценим того, что нам дается свыше... Красота, здоровье, талант, интеллект, мудрость, знания, молодость. Жизнь! Мы постоянно ищем недостатки, недостатки в себе и в других, жалуемся на жизнь по пустякам, забываем радоваться простым вещам", – написала 47-летняя Наталия Кличко.

Она призвала своих подписчиков благодарить жизнь за сам факт своего существования.

"Друзья, давайте радоваться, ценить, любить, благодарить жизнь и себя за все наши проявления! Научимся принимать и любить себя и всех целиком! Перестанем бесконечно искать недостатки в себе и других! Все мы такие красивые, каждый по-своему! Так что давайте, наконец, научимся говорить себе, глядя на свое отражение: "Я прекрасна! Ты прекрасна!" – подытожила Кличко.

"Супер! Сексуальная и счастливая!" – прокомментировала пост пользователь с ником skirtachtatiana.

"Мисс Совершенство", – написал latino_mexicanos_bilal_alzein.

"Как же вы прекрасны", – восхитилась eniaksoy.

"Абсолютно потрясающе. Красивая внутри и снаружи", – считает correnterealtor.

Контекст:

Наталья Кличко родилась в 1974 году в Броварах. С боксером Виталием Кличко Наталья познакомилась на конкурсе красоты "Черная жемчужина".

В браке у Натальи и Виталия Кличко родилось трое детей – сыновья Егор (2000) и Максим (2005) и дочь Елизавета (2002).

Наталья Кличко проживает в Гамбурге (Германия), где занимается развитием карьеры певицы. Петь супруга Кличко начала в августе 2011 года, став вокалисткой группы Addicted To, а затем объявила о сольных выступлениях.

Виталий Кличко занимает должность мэра Киева и главы КГГА с июня 2014 года.

Теги: Виталий Кличко, Наталья Кличко, фотосессия, Наталия Кличко, жена
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