Виталий Кличко прокомментировал слухи о разводе с проживающей в Германии женой

В браке у Наталии и Виталия Кличко родилось трое детей Фото: ЕРА

По словам мэра Киева, расстояние не мешает им сохранять отношения.

"Все говорят о том, что вы с Натальей уже давно не в браке?" – спросила после этого у Кличко ведущая передачи.

"Это моя личная жизнь. Моя. Личная. Жизнь. Слухов много ходит. Кто-то может что-то придумать, кто-то что-то додумать, но очень важно, чтобы ты сам знал правду и всегда был искренним", – ушел он от ответа.

"Вы как настоящий политик – четко на вопрос не ответили. В браке ли вы с Натальей?" – повторила вопрос журналистка.

"Вам справку принести? Я в браке", – заявил он.

При этом он признал, что забыл о 25-й годовщине со дня регистрации брака – Наталья и Виталий Кличко поженились в апреле 1996 года.

"Вы знаете, почему [забыл]? У меня такая профессия была. Я занимался боксом. Бокс такой тяжелый вид спорта, иногда пропускаешь удары. Знаете, иногда не помню", – признался Кличко.

Резюмируя, он назвал регистрацию брака "формальностью между его спортивными сборами".