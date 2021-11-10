Кличко: Если мы с супругой будем разводиться, мы обязательно сообщим об этом

Жена Кличко Наталья живет в Германии (снимок сделан в Киеве в 2015 году) Фото: ЕРА

Кличко не стал отвечать на вопрос о том, как удается сохранить семью в условиях, когда его жена Наталья живет Германии, а сам он – в Украине.

Гордон отметил, что многие СМИ пишут, якобы киевский градоначальник разводится с супругой.

"Если мы будем разводиться, мы обязательно сообщим об этом", – отреагировал Кличко.

Мэр Киева добавил, что сейчас его жена занимается карьерой певицы. Кличко нравится, как она поет.

"Готов ли я к объединению с Разумковым? Не исключаю". Читайте полную версию интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube