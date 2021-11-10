Кличко: Если мы с супругой будем разводиться, мы обязательно сообщим об этом

Кличко не стал отвечать на вопрос о том, как удается сохранить семью в условиях, когда его жена Наталья живет Германии, а сам он – в Украине.
Гордон отметил, что многие СМИ пишут, якобы киевский градоначальник разводится с супругой.
"Если мы будем разводиться, мы обязательно сообщим об этом", – отреагировал Кличко.
Мэр Киева добавил, что сейчас его жена занимается карьерой певицы. Кличко нравится, как она поет.
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Кличко занимает должность мэра Киева и главы КГГА с июня 2014 года. На очередных местных выборах 26 октября 2020 года он победил в первом туре.
Наталья Кличко проживает в Гамбурге. Петь супруга Кличко начала в августе 2011 года, став вокалисткой группы Addicted To, а затем объявила о сольных выступлениях.
В браке у пары родилось трое детей – сыновья Егор (2000) и Максим (2005) и дочь Елизавета (2002).
В начале сентября 2021 года Кличко говорил, что видится с женой несколько раз в год.