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Кличко: Если мы с супругой будем разводиться, мы обязательно сообщим об этом

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Жена Кличко Наталья живет в Германии (снимок сделан в Киеве в 2015 году)
Жена Кличко Наталья живет в Германии (снимок сделан в Киеве в 2015 году)
Фото: ЕРА

Мэр Киева Виталий Кличко в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону прокомментировал слухи, касающиеся его семейной жизни.

Кличко не стал отвечать на вопрос о том, как удается сохранить семью в условиях, когда его жена Наталья живет Германии, а сам он – в Украине.

Гордон отметил, что многие СМИ пишут, якобы киевский градоначальник разводится с супругой.

"Если мы будем разводиться, мы обязательно сообщим об этом", – отреагировал Кличко.

Мэр Киева добавил, что сейчас его жена занимается карьерой певицы. Кличко нравится, как она поет.

"Готов ли я к объединению с Разумковым? Не исключаю". Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Кличко занимает должность мэра Киева и главы КГГА с июня 2014 года. На очередных местных выборах 26 октября 2020 года он победил в первом туре.

Наталья Кличко проживает в Гамбурге. Петь супруга Кличко начала в августе 2011 года, став вокалисткой группы Addicted To, а затем объявила о сольных выступлениях.

В браке у пары родилось трое детей – сыновья Егор (2000) и Максим (2005) и дочь Елизавета (2002).

В начале сентября 2021 года Кличко говорил, что видится с женой несколько раз в год.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Виталий Кличко, Германия, Наталья Кличко, жена
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