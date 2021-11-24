"Ступни великолепны". 47-летний Цискаридзе показал босые ноги

Для двух из них Цискаридзе позировал босиком.
"Когда Instagram в моей жизни появился, я понял, что, раз меня читают и мои ученики, я не имею права не делать образовательный контент. Изменить генетику и безвкусицу я не смогу, но какое-то зерно посеять – вполне", – поделился он отрывком своего интервью для ноябрьского номера журнала "Коммерсантъ Стиль".
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"Ступни великолепны", – прокомментировала подписчица zpavlova225.
"Эталон мужской красоты! Maestro", – написала galinashnayder.
Николай Цискаридзе служил в Большом театре в Москве более 20 лет. В 2013 году покинул его из-за конфликта с руководством. 28 октября 2013 года возглавил Академию русского балета имени Вагановой, 29 ноября 2014-го избран ее ректором.