"Ступни великолепны". 47-летний Цискаридзе показал босые ноги

Цискаридзе: Раз меня читают и мои ученики, я не имею права не делать образовательный контент Фото: tsiskaridzenikolay / Instagram

Для двух из них Цискаридзе позировал босиком.

"Когда Instagram в моей жизни появился, я понял, что, раз меня читают и мои ученики, я не имею права не делать образовательный контент. Изменить генетику и безвкусицу я не смогу, но какое-то зерно посеять – вполне", – поделился он отрывком своего интервью для ноябрьского номера журнала "Коммерсантъ Стиль".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Николаи * Цискаридзе (@tsiskaridzenikolay)

"Ступни великолепны", – прокомментировала подписчица zpavlova225.

"Эталон мужской красоты! Maestro", – написала galinashnayder.