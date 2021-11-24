"О-го-го", "Какое тело!" Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова надела полностью прозрачное боди

"Второй образ с нашей съемки. Я назвала его "Китана", – написала она.

Для первого образа из этого фотосета певица снялась в смелой позе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Misha Romanova (@misharomanova)

"О-го-го", – прокомментировал подписчик romanov__drums.

"Какое тело!" – прокомментировала sucre_eclair.