Бульвар Шоубиз
 
29 ноября, 2021
 
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"Совсем другая". Каменских показала лицо без макияжа

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Каменских на новых снимках сменила яркий макияж на естественный образ
Каменских на новых снимках сменила яркий макияж на естественный образ
Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица NK (Настя Каменских) 29 ноября на своей странице в Instagram опубликовала снимки, на которых запечатлена без видимой косметики на лице.

"Каждый день – благословение", – написала она.

На фото певица запечатлена в розовом шелковом кардигане с массивным капюшоном, которым покрыта ее голова.

"Совсем другая", – прокомментировала подписчица d.i.a.n.k.a723.

Контекст:

Настя Каменских выступала вместе с Потапом в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы. Каменских начала сольную карьеру под именем NK.

Каменских и Потап 23 мая 2019 года сыграли свадьбу. У Потапенко и Каменских общих детей нет. У Потапа есть 13-летний сын Андрей от брака с продюсером Ириной Горовой. Брак с ней Потап расторг в 2011 году, но объявил об этом только в 2016-м.

Теги: Настя Каменских, Потап и Настя, Потап, певица, певица NK, макияж, косметика
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