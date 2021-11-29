"Совсем другая". Каменских показала лицо без макияжа

"Каждый день – благословение", – написала она.

На фото певица запечатлена в розовом шелковом кардигане с массивным капюшоном, которым покрыта ее голова.

"Совсем другая", – прокомментировала подписчица d.i.a.n.k.a723.

Контекст:

Настя Каменских выступала вместе с Потапом в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы. Каменских начала сольную карьеру под именем NK.

Каменских и Потап 23 мая 2019 года сыграли свадьбу. У Потапенко и Каменских общих детей нет. У Потапа есть 13-летний сын Андрей от брака с продюсером Ириной Горовой. Брак с ней Потап расторг в 2011 году, но объявил об этом только в 2016-м.