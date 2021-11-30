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30 ноября, 2021
 
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"Весь город об этом говорит". Ежов прокомментировал слухи о романе с Поляковой

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Ежов о романе с Поляковой: Я никогда не оправдываюсь
Ежов о романе с Поляковой: Я никогда не оправдываюсь
Фото: ezhov_maksim_ / Instagram

Украинский хореограф, участник шоу-балета певицы Оли Поляковой Макс Ежов в интервью, которое 29 ноября вышло на YouTube-канале Agasi, рассказал, какие отношения его связывают с украинской певицей Олей Поляковой.

"Что у тебя с Поляковой? Весь город об этом говорит. Говорят, что у тебя с Поляковой роман", – обратился к Ежову с вопросом ведущий YouTube-шоу Агаси Варданян.

"Нет, у меня с Поляковой романа точно нет. И у Поляковой со мной романа нет. Мы общаемся, я работаю у нее. Если нас видели в одной компании, это совершенно нормально, потому что после концерта мы собираемся коллективом. Буквально вчера я общался с ее мужем, с ней, с ее детьми", – сказал Ежов. 

По словам танцора, он не понимает, откуда берутся подобные слухи, но подчеркнул, что реагирует на них спокойно.

"Я никогда не оправдываюсь", – резюмировал он.

Ответ Ежова можно послушать с 41-й минуты видео.

ВИДЕО
Видео: AGASI / YouTube
Контекст:

Макс Ежов родился в Харькове. Его отец – гражданин Нигерии, со своей матерью танцор не общается.

По словам Ежова, его воспитывали бабушка и родная сестра матери. Ежов – выпускник лицея "Правозащитник" при Харьковском национальном университете внутренних дел.

В 2018 году в проекте "Танцы со звездами" на "1+1" Ежов выступал на паркете в паре с телеведущей Лесей Никитюк. После завершения проекта он стал участником шоу-балета Поляковой.

Теги: Оля Полякова, хореограф, Максим Ежов
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