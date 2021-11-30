  "Весь город об этом говорит". Ежов прокомментировал слухи о романе с Поляковой

Ежов о романе с Поляковой: Я никогда не оправдываюсь Фото: ezhov_maksim_ / Instagram

"Что у тебя с Поляковой? Весь город об этом говорит. Говорят, что у тебя с Поляковой роман", – обратился к Ежову с вопросом ведущий YouTube-шоу Агаси Варданян.

"Нет, у меня с Поляковой романа точно нет. И у Поляковой со мной романа нет. Мы общаемся, я работаю у нее. Если нас видели в одной компании, это совершенно нормально, потому что после концерта мы собираемся коллективом. Буквально вчера я общался с ее мужем, с ней, с ее детьми", – сказал Ежов.

По словам танцора, он не понимает, откуда берутся подобные слухи, но подчеркнул, что реагирует на них спокойно.

"Я никогда не оправдываюсь", – резюмировал он.

Ответ Ежова можно послушать с 41-й минуты видео.

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Видео: AGASI / YouTube