"Залипла. Только я раз 10 увеличила фото?" Участник балета Поляковой Ежов взорвал сеть откровенным снимком

Ежов прославился после участия в "Танцах со звездами" Фото: ezhov_maksim_ / Instagram

"Ты вдохновился одной известной артисткой и тоже выложил фото со змеей?" – отреагировала на снимок Полякова, вероятно, подразумевая фото украинской певицы Тины Кароль с питоном.

"Это не змея, это удав", – высказалась украинская ведущая Леся Никитюк.

"Та можно было трусы и не надевать уже", – прокомментировали снимок фолловеры.

"Твою ж мать. Откровенно", – написали в комментариях подписчицы.

"Залипла. Только я раз 10 увеличила фото? Конечно, посмотреть на глаза", – написала в комментариях пользовательница сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ezhov Maksim * Макс Ежов (@ezhov_maksim_)