"Что творит!", "Дошла до ручки". Тина Кароль снялась полностью голой

Певица снялась сидящей на полу, с живой змеей, ползающей по ее телу.

"Будет красиво", – написала она, анонсировав таким образом клип на песню "Красиво". Премьера состоится 1 июля.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тина Кароль (@tina_karol)

Подписчики отреагировали на пост.

"Что творит!" – написала svetasharova20.

"С ума сойти! Огонь! Пожар!" – отреагировала matilda09052021.

"Да... Дошла до ручки... Уже так досексуальничалась – аж до наготы... А секса не видать... Внутри холод. Чтобы показать, не надо играть", – заявила zozuliaknadejda.