"Что творит!", "Дошла до ручки". Тина Кароль снялась полностью голой

Певица снялась сидящей на полу, с живой змеей, ползающей по ее телу.
"Будет красиво", – написала она, анонсировав таким образом клип на песню "Красиво". Премьера состоится 1 июля.
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Подписчики отреагировали на пост.
"Что творит!" – написала svetasharova20.
"С ума сойти! Огонь! Пожар!" – отреагировала matilda09052021.
"Да... Дошла до ручки... Уже так досексуальничалась – аж до наготы... А секса не видать... Внутри холод. Чтобы показать, не надо играть", – заявила zozuliaknadejda.
Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию от певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.
В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.