"Когда так попа выгибается, явно пришла любовь", "Слюнка – кап". Тина Кароль показала эротический ролик

Певица позировала на полу, эротично изгибаясь и томно смотря в объектив.

"Любовь, которая сносит нам крышу, накроет нас 5-го и 6 июля на Atlas Weekend", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тина Кароль (@tina_karol)

"Слюнка – кап", – прокомментировала подписчица tsapokk.

"Слишком горячо!" – отметила _sofi.iya_.

"Да, когда так попа выгибается, то явно пришла любовь. Притом у всех видов млекопитающих", – заявила svetapokul.