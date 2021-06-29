"Когда так попа выгибается, явно пришла любовь", "Слюнка – кап". Тина Кароль показала эротический ролик

Певица позировала на полу, эротично изгибаясь и томно смотря в объектив.
"Любовь, которая сносит нам крышу, накроет нас 5-го и 6 июля на Atlas Weekend", – написала она.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
"Слюнка – кап", – прокомментировала подписчица tsapokk.
"Слишком горячо!" – отметила _sofi.iya_.
"Да, когда так попа выгибается, то явно пришла любовь. Притом у всех видов млекопитающих", – заявила svetapokul.
Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию от певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.
В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.