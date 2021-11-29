  "Ты хоть раз его видела, этого мужа?", "Нормальный муж, классный". Dzidzio обсудил с Поляковой и Каменских мужа Цибульской

"Ходят слухи, что Dzidzio и Цибульская не просто кумовья, а любовники", – заявил участник шоу, скрывающийся под маской Скандала.

"Да ты что?" – отреагировал на заявление маски артист.

"Так у нее же муж", – возразила певица Настя Каменских, которая также является звездным детективом этого проекта.

"Кто? Ты хоть раз его видела, этого мужа?" – высказалась принимающая участие в шоу вместе с Каменских и Dzidzio певица Оля Полякова.

"Я знаю его лично. Нормальный муж, классный", – сказал Dzidzio.

"И ребенок у них есть", – добавила Каменских.

"Ага, твой это ребенок. Все это в шоу-бизнесе знают. Dzidzio был женат, ему надо было [ребенка] скрывать – это я говорю то, что говорят люди", – резюмировала Полякова.

"Рассмешила", – признался в ответ певец.

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