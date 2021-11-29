  "Ты хоть раз его видела, этого мужа?", "Нормальный муж, классный". Dzidzio обсудил с Поляковой и Каменских мужа Цибульской

"Ходят слухи, что Dzidzio и Цибульская не просто кумовья, а любовники", – заявил участник шоу, скрывающийся под маской Скандала.
"Да ты что?" – отреагировал на заявление маски артист.
"Так у нее же муж", – возразила певица Настя Каменских, которая также является звездным детективом этого проекта.
"Кто? Ты хоть раз его видела, этого мужа?" – высказалась принимающая участие в шоу вместе с Каменских и Dzidzio певица Оля Полякова.
"Я знаю его лично. Нормальный муж, классный", – сказал Dzidzio.
"И ребенок у них есть", – добавила Каменских.
"Ага, твой это ребенок. Все это в шоу-бизнесе знают. Dzidzio был женат, ему надо было [ребенка] скрывать – это я говорю то, что говорят люди", – резюмировала Полякова.
"Рассмешила", – признался в ответ певец.
Цибульская и Dzidzio – коллеги и кумовья. В 2018 году они стали крестными родителями мальчика по имени Денис. Об этом Цибульская сообщила на своей странице в Instagram.
Пара вместе выпустила две песни – "Чекаю. Цьом" (2017) и "Киця" (2020), в которых артисты сыграли влюбленных. Комментируя якобы их романтические отношения, Dzidzio и Цибульская в апреле 2020 года заявили, что "когда-нибудь еще об этом расскажут", а пока "пусть себе люди догадываются".
Имя своего мужа и отца сына Нестора (2015) певица не разглашает, но, судя по опубликованной декларации о доходах, им является директор ООО "Радивиловмолоко" Сергей Грисюк.
В октябре 2021 года певец признался, что между ним и Цибульской романа не было. "Оля для меня профессиональный человек, который очень много прошел. Она создавала сама себя – была радиоведущей, ведущей, она так много работает. То, что там, может быть, подкрутила историю в песнях, так это же ведь неправда", – заявил тогда он.
Ранее роман Dzidzio с Цибульской также опровергла и его бывшая жена, певица Slavia. "На самом деле я не подозреваю его в супружеских изменах. Это просто некоторым артисткам было выгодно сделать так, будто бы между ними роман", – заявила певица, уточнив, что намекает на Цибульскую.
Dzidzio и Slavia развелись летом 2021 года после восьми лет брака. Детей у них нет.