Цибульская показала мужа на отдыхе в Турции

Цибульская вместе с мужем и сыном отдыхала в Турции Фото: cybulskaya / Instagram

"У вас есть муж?" – спросили у певицы подписчики.

"С утра был. Сейчас проверю пульс", – ответила она, обнародовав в доказательство его фото.

На снимке супруг певицы запечатлен во время отдыха на пляже с накинутым на голову белым полотенцем – Цибульская и Грисюк вместе с сыном отдыхали в Турции.

Скриншот: cybulskaya / Instagram