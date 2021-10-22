Цибульская показала мужа на отдыхе в Турции

"У вас есть муж?" – спросили у певицы подписчики.
"С утра был. Сейчас проверю пульс", – ответила она, обнародовав в доказательство его фото.
На снимке супруг певицы запечатлен во время отдыха на пляже с накинутым на голову белым полотенцем – Цибульская и Грисюк вместе с сыном отдыхали в Турции.
Ольга Цибульская родилась в 1985 году в Ровенской области. В 2007 году в составе дуэта стала победительницей шоу "Фабрика звезд" на "Новом канале". Сольную карьеру артистка начала в 2009-м.
В октябре 2020 года певица презентовала первый альбом "По барабану", посвятив его своему 35-летию. Наиболее известные песни из репертуара Цибульской – "Сукня біла", "Сонечко", "Чекаю. Цьом", "Киця".
В 2015 году певица родила сына Нестора. Имя своего мужа и отца Нестора певица не разглашает, но, судя по опубликованной декларации о доходах, им является директор ООО "Радивиловмолоко" Сергей Грисюк.