Бульвар Шоубиз
 
14 сентября, 2021
 
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Цибульская призналась, кого из украинских коллег внесла в своих соцсетях в черный список

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Цибульская разблокировала Козловского после того, как он извинился
Цибульская разблокировала Козловского после того, как он извинился
Фото: cybulskaya / Instagram

Украинская певица Ольга Цибульская заблокировала страницу своего коллеги Виталия Козловского в Instagram. Об этом артистка рассказала 14 сентября в эфире передачи "Зірковий шлях" на канале "Украина".

По словам певицы, такое решение она приняла после того, как певец раскритиковал ее платье на одном из мероприятий, заявив, что она в нем похожа на мочалку.

"Это продолжалось буквально два дня, потому что он "прозрел" на следующий день – позвонил и извинился", – сообщила певица.

Контекст:

Ольга Цибульская родилась в 1985 году в Ровенской области. В 2007 году в состав дуэта стала победительницей шоу "Фабрика звезд" на "Новом канале". Сольную карьеру артистка начала в 2009 году.

В октябре 2020 года певица презентовала первый альбом "По барабану", посвятив его своему 35-летию. Наиболее известные песни из репертуара Цибульской – "Сукня біла", "Сонечко", "Чекаю. Цьом", "Киця".

Теги: Instagram, Виталий Козловский, певица, Ольга Цибульская
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