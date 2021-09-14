Цибульская призналась, кого из украинских коллег внесла в своих соцсетях в черный список

Цибульская разблокировала Козловского после того, как он извинился Фото: cybulskaya / Instagram

По словам певицы, такое решение она приняла после того, как певец раскритиковал ее платье на одном из мероприятий, заявив, что она в нем похожа на мочалку.

"Это продолжалось буквально два дня, потому что он "прозрел" на следующий день – позвонил и извинился", – сообщила певица.