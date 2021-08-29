"Так забавно!", "Позитив". Горбунов и Цибульская устроили соревнование, кто лучше танцует. Видео

Юрий Горбунов и Ольга Цибульская станцевали под песню "Цветочек" из телесериала "Сваты" Скриншот: cybulskaya / Instagram

В ролике Горбунов в классическом смокинге с бабочкой и Цибульская в необычном наряде – наполовину платье, наполовину шортах – ритмично танцуют под песню "Цветочек" из телесериала "Сваты".

"Так выглядит эмоция "провели свадьбу года", – подписала видео Цибульская и предложила подписчикам оценить, кто лучше танцует – она или Горбунов.

Меньше чем за час видео просмотрели больше 30 тыс. раз.

"У вас Оля, конечно, лучше, грациознее, но и у Юрия тоже неплохо выходит, так забавно!" – оценила танцы пользователь с ником lepetchenkoviktoriia.

"Позитив", – отреагировала anastasiianavizivska.

"Зажигалочка", – прокомментировала svetasporysh.

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