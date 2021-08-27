"Ревности не избежать". Горбунов рассказал, как старший сын, четырехлетний Иван, относится к новорожденному брату

В интервью журналу Горбунов рассказал, как готовили Ивана к появлению в семье еще одного ребенка и ревнует ли Иван родителей к младшему брату, которому исполнилось восемь дней.

"Пока нет [не ревнует], но готовим Ивана, чтобы такого не произошло. […] Он очень ждал появления малыша. Думаю, ревности все равно не избежать, однако сгладить этот момент можно. Как именно — на эту тему прочитали несколько книг", — поделился Горбунов.

По словам 51-летнего телеведущего, сын мечтал о братике и теперь, чтобы провести с ним время, "даже отказывается идти играть на детскую площадку".

"Иван носит его, помогает пеленать и даже сказал: "Мама, загрузи меня работой по братику, чтобы я тоже был занят". А когда мы целый день были дома, он даже не пошел на прогулку с няней на площадку, а целый день был рядом. Поэтому надеемся, что так будет и дальше", — рассказал Горбунов.