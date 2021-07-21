Цибульская о своем райдере: Мне нужны розовые коты и два фаллоимитатора

"Как-то мы поняли, что организаторы райдеры не читают, и написали, что мне нужны розовые коты и два фаллоимитатора", – заявила артистка.

Контекст:

Ольга Цибульская родилась в 1985 году в Ровенской области. В 2007 году в состав дуэта стала победительницей шоу "Фабрика звезд" на "Новом канале". Сольную карьеру артистка начала в 2009 году.

В октябре 2020 года певица презентовала первый альбом "По барабану", посвятив его своему 35-летию. Наиболее известные песни из репертуара Цибульской – "Сукня біла", "Сонечко", "Чекаю. Цьом", "Киця".