  "Возник вопрос, почему люди не вернули деньги назад". Цибульская высказалась о концерте матерящегося при детях Кензова

"Когда он матами говорил с детьми, мне реально хотелось провалиться сквозь землю. Он очень жестко тогда матерился. Ну я тоже так матерюсь, но только же надо знать место, где это можно делать. И у меня возник вопрос, почему люди не вернули деньги за билеты назад, потому что я бы вышла и сказала: "Бабки назад", – призналась певица.

Она отметила, что Кензов не позволяет себе так выражаться на радио или телевидении, когда его туда приглашают.

"Но почему-то он позволяет себе так нагло вести себя с людьми. Тогда у меня горели штаны, и уши, и щеки. Надеюсь, и у него тоже", – подытожила Цибульская.

Она не уточнила, когда и где произошел этот инцидент, но летом 2021 года в сети появились фрагменты выступления Кензова в Запорожье, на которых он запечатлен во время общения с детьми матом.

ВИДЕО

Видео: Маша Виноградова / YouTube