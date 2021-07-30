Общался с детьми матом, бросал обувь и микрофон. Зрители предполагают, что Кензов выступал в Бердянске в "пьяном угаре". Видео

В частности, серию роликов разместил на своей странице в Facebook пользователь Дима Волканов. На его странице указано, что он проживает в Киеве, а родился в Бердянске.

"Олег Кензов давал сольный концерт при полном Дворце культуры в Бердянске. Билеты на это мероприятие стоили очень недешево! И в итоге вместо качественной концертной программы зритель получил пьяный угар, выходки, мат и просто отвращение! Спасибо Олегу и его команде за этот позор", – прокомментировал ролик автор поста.

Скриншот: Дима Волканов / Facebook

Он ограничил в настройках доступ к публикации поста, но эти ролики опубликованы в том числе в Telegram-канале "Культурная прачечная".

На первом видео Кензов запечатлен в момент, когда пытался несколько раз поймать на лету микрофон, а на втором он общается со стоящими возле сцены детьми с использованием мата.

Спустя время Волканов разместил еще некоторые фрагменты с концерта Кензова.

"Комментарии излишни", – написал он.

На этих роликах Кензов запечатлен в тот момент, когда он, сняв кроссовки, бросает их в сторону музыканта, а также пытается запрыгнуть на сцену, но ему это не удается.

Местное издание "Голос Запорожья" 30 июля разместило на сайте публикацию со ссылкой на социальные сети под названием "Известный украинский певец вышел на сцену пьяным в Бердянске".

Представители артиста пока не давали официальных комментариев по поводу этого концерта.