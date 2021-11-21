"Прощание с прошлым". Бывшая жена Dzidzio в его день рождения побывала в их квартире

Певица приехала в Новояворовск Львовской области, чтобы попрощаться с их квартирой. Она рассказала, что прожила здесь с бывшим супругом 10 лет.

"Долго мечтали о своем гнездышке и были первыми, кто поселился в новом доме. В начале жили без воды. Помогали друзья – возили воду из источника бутылями", – поделилась певица.

Артистка также показала фотографии со свадьбы и бутоньерки.

"Люблю хранить знаковые вещи. Это были свадебные бутоньерки. Кстати, каждый год именно в этот день мы праздновали день рождения Михаила и годовщину бракосочетания. Для меня эта квартира – прощание с прошлым", – добавила она.

Скриншот: slavia_official / Instagram