"У вас 100 пудов шуры-муры были". Цибульская показала архивное фото с Dzidzio

"С днем рождения, кум. Этот парень на фотке много мечтал, и ты его не подводишь", – написала она.

"Ох, у вас 100 пудов шуры-муры были", – написал ponomar_real.

"Вы такая же молодая и красивая. Dzidzio не узнать, очень изменился. Такой чудный, молодой", – добавила nadiia.tarasenko.

"Какие молодые-зеленые", – отметила olia_leshchenko_.