Бульвар Шоубиз
 
02 ноября, 2021
 
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Цибульская рассказала, на кого похож ее сын

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Цибульская в 2015 году родила сына Нестора
Цибульская в 2015 году родила сына Нестора
Фото: cybulskaya / Instagram

Украинская певица Ольга Цибульская 1 ноября в Instagram Stories, отвечая на вопросы фолловеров, заявила, что ее сын Нестор является копией своего отца и ее мужа.

"Покажи мужа", – попросили артистку фолловеры.

"Вот ксерокопия", – опубликовала видео с участием сына Нестора Цибульская.

Скриншот: cybulskaya / Instagram
Скриншот: cybulskaya / Instagram

Контекст:

Имя своего мужа и отца сына Нестора (2015) Ольга Цибульская не разглашает, но, судя по опубликованной декларации о доходах, им является директор ООО "Радивиловмолоко" Сергей Грисюк.

Когда артистка впервые показала лицо Нестора, ее поклонники начали писать в социальных сетях, что он похож на ее кума, украинского певца Dzidzio. Комментируя это, на тот момент жена Dzidzio, певица Slavia заявила, что мужу Цибульской должно быть обидно из-за этого. "Я думаю, как это все воспринимает муж Оли. Обидно ведь: сын его, а похож на Dzidzio", – заявила она в марте 2021 года.

Поводом для слухов о якобы отцовстве Dzidzio стали заявления артистов после выхода совместных клипов с романтическим сюжетом – "Чекаю. Цьом" (2017) и "Киця" (2020), в которых они сыграли влюбленных.

Комментируя свои возможные романтические отношения и в жизни, Dzidzio и Цибульская в апреле 2020 года заявили, что "когда-нибудь еще об этом расскажут", а пока "пусть себе люди догадываются".

В октябре 2021 года Dzidzio опроверг роман с Цибульской. По словам артиста, все это было сделано им несознательно. "Может, Оля так, в песне... Я вообще не интересуюсь, как это происходит. Оля для меня профессиональный человек, который очень много прошел. Она создавала сама себя – была радиоведущей, ведущей, она так много работает. То, что там, может быть, подкрутила историю в песнях, так это же ведь неправда", – заявил артист.

Теги: дети, семья, певица, Ольга Цибульская
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