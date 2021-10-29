  Dzidzio рассказал правду о романе с Цибульской

Dzidzio о романе с Цибульской: Оля для меня профессиональный человек, который очень много прошел Фото: cybulskaya / Instagram

Пара вместе выпустила две песни – "Чекаю. Цьом" (2017) и "Киця" (2020), в которых сыграли влюбленных. Комментируя якобы их романтические отношения, Dzidzio и Цибульская в апреле 2020 года заявили, что "когда-нибудь еще об этом расскажут", а пока "пусть себе люди догадываются".

По словам Dzidzio, все это было сделано им несознательно.

"Может, Оля так в песне... Я вообще не интересуюсь, как это происходит. Оля для меня профессиональный человек, который очень много прошел. Она создавала сама себя – была радиоведущей, ведущей, она так много работает. То, что там, может быть, подкрутила историю в песнях, так это же ведь неправда", – заявил артист.

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Видео: Балючі теми / YouTube