"Ну прямо секси-пекси", "Просто кипяток". Цибульская крупным планом показала пышное декольте

Цибульская: Иногда после сложного дня нам всем нужно, чтобы кто-то просто сказал, что ты – кипяток Фото: cybulskaya / Instagram

"Оставь мне любой классный комментарий, а я буду рандомно выбирать и комментировать профиль в ответ", – подписала она публикацию и добавила, что "после сложного и долгого дня нам всем нужно, чтобы кто-то просто сказал, что ты – кипяток".

"Ну прямо секси-пекси", – написала 35-летней певице marinkaolegovna.

"Ей тут просят пару хороших слов, но есть одна фраза: "Ты просто космос", а это выше небес", – прокомментировал публикацию rudevalexey_official.

"Оля, вы очень классная, веселая и просто кипяток", – оставила свой коммент фолловер oksanaprebush.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Оля Цибульська (@cybulskaya)