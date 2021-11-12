Бульвар Шоубиз
 
12 ноября, 2021
 
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"Ну прямо секси-пекси", "Просто кипяток". Цибульская крупным планом показала пышное декольте

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Цибульская: Иногда после сложного дня нам всем нужно, чтобы кто-то просто сказал, что ты кипяток
Цибульская: Иногда после сложного дня нам всем нужно, чтобы кто-то просто сказал, что ты – кипяток
Фото: cybulskaya / Instagram

Украинская певица Ольга Цибульская 11 ноября опубликовала в Instagram фото, на котором запечатлена в платье бирюзового цвета с глубоким декольте, а также с тремя белыми розами в волосах.

"Оставь мне любой классный комментарий, а я буду рандомно выбирать и комментировать профиль в ответ", – подписала она публикацию и добавила, что "после сложного и долгого дня нам всем нужно, чтобы кто-то просто сказал, что ты – кипяток".

"Ну прямо секси-пекси", – написала 35-летней певице marinkaolegovna.

"Ей тут просят пару хороших слов, но есть одна фраза: "Ты просто космос", а это выше небес", – прокомментировал публикацию rudevalexey_official.

"Оля, вы очень классная, веселая и просто кипяток", – оставила свой коммент фолловер oksanaprebush.

Контекст:

Ольга Цибульская родилась в 1985 году в Ровенской области. В 2007 году в состав дуэта стала победительницей шоу "Фабрика звезд" на "Новом канале". Сольную карьеру артистка начала в 2009 году. В октябре 2020 года певица презентовала первый альбом "По барабану", посвятив его своему 35-летию. Наиболее известные песни из репертуара Цибульской – "Сукня біла", "Сонечко", "Чекаю. Цьом", "Киця".

Теги: платье, Dzidzio, певица, Ольга Цибульская, декольте
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