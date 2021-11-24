"Слава, я хочу быть счастливым". Dzidzio назвал развод с певицей Slavia самым правильным решением в своей жизни

"Я мог это сделать раньше, но боялся, какая реакция будет у людей. Как так – хорошая девушка, а он ее бросает, что не так?" – признался артист.

Сейчас Dzidzio говорит, что решение о разводе было самым правильным моментом в его жизни, так как между ним и бывшей женой не было понимания.

"Я ложусь спать, Слава еще что-то делает. Я встаю, а Слава еще спит. Надо было взять ответственность, сказать: "Стоп. Так больше не будет. Слава, я хочу быть счастливым и хочу видеть тебя счастливой". Поэтому, набравшись смелости, заявил, сказал, что мы разводимся. И сейчас думаю, что это был самый правильный момент в моей жизни. Это неправильно – жить в отравленном состоянии. И самому кислым ходить, вечно домой не хочу, и ей испортить жизнь", – отметил артист.