"Слава, я хочу быть счастливым". Dzidzio назвал развод с певицей Slavia самым правильным решением в своей жизни

"Я мог это сделать раньше, но боялся, какая реакция будет у людей. Как так – хорошая девушка, а он ее бросает, что не так?" – признался артист.
Сейчас Dzidzio говорит, что решение о разводе было самым правильным моментом в его жизни, так как между ним и бывшей женой не было понимания.
"Я ложусь спать, Слава еще что-то делает. Я встаю, а Слава еще спит. Надо было взять ответственность, сказать: "Стоп. Так больше не будет. Слава, я хочу быть счастливым и хочу видеть тебя счастливой". Поэтому, набравшись смелости, заявил, сказал, что мы разводимся. И сейчас думаю, что это был самый правильный момент в моей жизни. Это неправильно – жить в отравленном состоянии. И самому кислым ходить, вечно домой не хочу, и ей испортить жизнь", – отметил артист.
Dzidzio (Михаил Хома) и Slavia (Ярослава Хома) поженились 20 ноября 2013 года после продолжительных отношений. 24 апреля 2021 года Dzidzio заявил, что они с женой больше не пара. "Мы договорились развестись", – рассказал тогда артист, уточнив, что около девяти месяцев они живут раздельно.
Певица, комментируя заявление мужа, призналась, что до последнего пыталась спасти брак. В марте Slavia жаловалась, что муж уделяет ей мало времени, но не говорила о том, что они расстались. Детей у пары нет.
14 июня Яворовский районный суд Львовской области расторг брак артистов. Известно, что Михаил Хома обратился в суд с иском еще 25 марта. В своем заявлении артист указал, что причиной развода являются в том числе "недоразумения по разным вопросам семейной жизни и из-за наличия взаимных претензий друг к другу". Он отметил, что их брак носит формальный характер, так как они вместе не проживают, супружеских отношений не поддерживают, а примирение между ними невозможно.