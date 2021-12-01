Танцор из балета Поляковой Ежов показал окровавленное лицо

"Бывает и такое", – написал он.

"Что случилось, с кем подрался?" – написали фолловеры.

"Хороший гример", – прокомментировали фото подписчики.

"Хорошо сделали грим", – отреагировали пользователи сети.

Ежов оставил все комментарии без ответа.

Контекст:

Макс Ежов родился в Харькове. Его отец – гражданин Нигерии, со своей матерью танцор не общается.

По словам Ежова, его воспитывали бабушка и родная сестра матери. Ежов – выпускник лицея "Правозащитник" при Харьковском национальном университете внутренних дел.

В 2018 году в проекте "Танцы со звездами" на "1+1" Ежов выступал на паркете в паре с телеведущей Лесей Никитюк. После завершения проекта он стал участником шоу-балета Поляковой.