"Язык набок, вся смухортилась", "Потапу повезло". Каменских выставила грудь перед камерой

Певица станцевала, показав одну грудь в бюстгальтере под спавшим с плеча жакетом.

"Настроение – танцевать!" – написала она.

Певица добавила, что 4 декабря выйдет новый выпуск шоу "Маска" на канале "Украина".

"Какая вы классная, Потапу повезло!" – прокомментировал подписчик sergeipetrov2404.

"Почему так противно? Язык набок, вся смухортилась", – написала parshina5885.

Контекст:

Настя Каменских выступала вместе с Потапом в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы. Каменских начала сольную карьеру под именем NK.

Каменских и Потап 23 мая 2019 года сыграли свадьбу. У Потапенко и Каменских общих детей нет. У Потапа есть 13-летний сын Андрей от брака с продюсером Ириной Горовой. Брак с ней Потап расторг в 2011 году, но объявил об этом только в 2016-м.