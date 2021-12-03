"И попа красивая, и грудь". Никитюк показала тело в микробикини

Никитюк: Если кто-то не знал, то я второй официально зарегистрированный человек в мире, который умеет ходить по воде Фото: lesia_nikituk / Instagram

"Если кто-то не знал, то я второй официально зарегистрированный человек в мире, который умеет ходить по воде", – написала она.

Телеведущая отметила, что находится в Кабо Верде.

Никитюк снялась в белом бикини и с желтым полотенцем на голове.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

"И попа красивая, и грудь", – прокомментировал подписчик s.e.r.j_s.h.