"Крышу срывает", "Ух, какие яблочки". Асмус оголилась полностью

"Разве это может быть театральной афишей?! Да! Если это смелый, откровенный, сильный и современный спектакль "Леди Макбет Мценского уезда", – написала она.

На фото актриса запечатлена стоящей перед столом с яблоками с молотком в руке. Ее тело покрыто некой субстанцией, напоминающей кровь.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina)

"В последнее время крышу у Асмус срывает все быстрее", – прокомментировал подписчик leshka_2021.

"Ух, какие яблочки", – написал xvost_doma.