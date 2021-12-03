Бульвар Шоубиз
 
03 декабря, 2021
 
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"Шикарная кошечка". Полуголая Седокова показала свои самые сексуальные снимки

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Седокова: Иногда для того, чтобы раскрыть настоящую сексуальность женщины, нужен правильный фотограф
Седокова: Иногда для того, чтобы раскрыть настоящую сексуальность женщины, нужен правильный фотограф
Фото: annasedokova / Instagram

Строящая карьеру в РФ украинская певица Анна Седокова 2 декабря на своей странице в Instagram поделилась снимками, на которых запечатлена в черном облегающем платье с прорезями на груди.

"Иногда для того, чтобы раскрыть настоящую сексуальность женщины, нужен правильный фотограф, который сможет ее правильно подсветить", – написала она и отметила, что считает опубликованные снимки лучшими фото вечера.

"Самая яркая и красивая из "ВИА Гры", – заявила подписчица anastasia_ishcenko077.

"Шикарная кошечка!" – написала butenko_anyaa.

Контекст:

С 2002-го по 2004 год Анна Седокова была солисткой украинской группы "ВИА Гра". После ухода из коллектива она находилась в декрете. В апреле 2006 года певица начала сольную карьеру: под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню "Мое сердце". 

Всего в дискографии Седоковой пять сольных студийных альбомов. Она живет в РФ и США, а работает в России. У Седоковой есть свой бизнес – магазины одежды LA Story.

У певицы трое детей: две дочери – Алина и Моника и сын Гектор. Алина – дочь певицы от первого брака с белорусским футболистом, экс-капитаном киевского "Динамо" Валентином Белькевичем – родилась 8 декабря 2004 года. Дочь Монику Седокова родила от бизнесмена Максима Чернявского в июле 2011 года. Сына Гектора (2017) – от российского бизнесмена Артема Комарова. Сейчас певица замужем за латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Пара узаконила отношения в сентябре 2020 года.

Теги: Анна Седокова, ВИА Гра, женщины, певица, фото, грудь, сексуальность
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