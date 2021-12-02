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02 декабря, 2021
 
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"Рай для любого мужчины". 45-летняя Волочкова снялась у себя на диване

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Волочкова поделилась своим свежим снимком
Волочкова поделилась своим свежим снимком
Фото: volochkova_art / Instagram

45-летняя российская балерина Анастасия Волочкова 30 ноября в Instagram опубликовала фото, на котором запечатлена в брючном костюме цвета весенней зелени и нюдовых туфлях на каблуках.

Балерина позировала в одной из комнат своего дома, полулежа на диване.

"Небольшое домашнее предновогоднее интервью по ZOOM", – написала она.

"Просто хорошая сексуальная девушка. Рай для любого мужчины", – прокомментировал подписчик viktor.5715.

"Орошатель елок", – написал khiggsa72

Контекст:

20 января 2021 года Волочковой исполнилось 45 лет. Она заслуженная артистка РФ (2002).

Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре, откуда ее уволили.

Исключение Волочковой из Большого театра стало причиной судебной тяжбы, которая длится до сих пор. Балерина заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести за прекращение романтических отношений. Причиной увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера.

В последнее время Волочкова часто делится откровенными снимками, а также демонстрирует умение садиться на шпагат.

Теги: Анастасия Волочкова, балерина, шпагат, мужчины, каблуки
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