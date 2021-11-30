"Это не твой вульгарный шпагат", "Просмотрел раз 15 и еще хочу" Волочкова показала, как танцевала 22 года назад

"Вариация Авроры из балета "Спящая красавица". Это гастроли с Мариинским театром в Японии. Кажется, 1999 год. Как же я тогда волновалась!" – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

"Вот то, что вызывает восхищение, а не твой избитый и вульгарный шпагат. Лучше выставляй такие свои прошлые шедевры, за которые тебя можно уважать", – прокомментировала подписчица _ygalinas_.

"Просмотрел раз 15 и еще хочу!" – признался carro_armato_.