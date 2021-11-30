Бульвар Шоубиз
 
30 ноября, 2021
 
Новости

"Это не твой вульгарный шпагат", "Просмотрел раз 15 и еще хочу" Волочкова показала, как танцевала 22 года назад

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Волочкова поделилась архивным роликом
Волочкова поделилась архивным роликом
Фото: volochkova_art / Instagram

45-летняя российская балерина Анастасия Волочкова 30 ноября в Instagram опубликовала видео, на котором запечатлена танцующей в балетной пачке.

"Вариация Авроры из балета "Спящая красавица". Это гастроли с Мариинским театром в Японии. Кажется, 1999 год. Как же я тогда волновалась!" – написала она.

"Вот то, что вызывает восхищение, а не твой избитый и вульгарный шпагат. Лучше выставляй такие свои прошлые шедевры, за которые тебя можно уважать", – прокомментировала подписчица _ygalinas_.

"Просмотрел раз 15 и еще хочу!" – признался carro_armato_.

Контекст:

20 января 2021 года Волочковой исполнилось 45 лет. Она заслуженная артистка РФ (2002).

Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре, откуда ее уволили.

Исключение Волочковой из Большого театра стало причиной судебной тяжбы, которая длится до сих пор. Балерина заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести за прекращение романтических отношений. Причиной увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера.

В последнее время Волочкова часто делится откровенными снимками, а также демонстрирует умение садиться на шпагат.

Теги: Анастасия Волочкова, балерина, шпагат
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Грозев: В Кремле есть список смерти
  Грозев: В Кремле есть список смерти
Дмитрий ГОРДОН
Аристов: Туристы из арабских стран заполнили отели Киева, тратят $180-200 в день. Лучшего способа завести деньги в Украину не существует
Аристов: Туристы из арабских стран заполнили отели Киева, тратят $180-200 в день. Лучшего способа завести деньги в Украину не существует
Елена ПОСКАННАЯ
  Ярош: Янукович поставил бутылку водки на стол и спросил, на каком языке будем общаться
  Ярош: Янукович поставил бутылку водки на стол и спросил, на каком языке будем общаться
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Весь город об этом говорит". Ежов прокомментировал слухи о романе с Поляковой
  "Весь город об этом говорит". Ежов прокомментировал слухи о романе с Поляковой
Остапчук о вечеринке в День памяти жертв голодоморов: Я не могу изменить свой поступок, но я могу извиниться
Остапчук о вечеринке в День памяти жертв голодоморов: Я не могу изменить свой поступок, но я могу извиниться
  "Все, что я хочу, – это ты". Почта Норвегии в рекламном ролике показала страстный поцелуй Санта-Клауса с его возлюбленным. Видео
  "Все, что я хочу, – это ты". Почта Норвегии в рекламном ролике показала страстный поцелуй Санта-Клауса с его возлюбленным. Видео
Пэлтроу выложила в сеть домашнее видео, в котором снялась в трусах и короткой футболке
Пэлтроу выложила в сеть домашнее видео, в котором снялась в трусах и короткой футболке
"Это не твой вульгарный шпагат", "Просмотрел раз 15 и еще хочу" Волочкова показала, как танцевала 22 года назад
"Это не твой вульгарный шпагат", "Просмотрел раз 15 и еще хочу" Волочкова показала, как танцевала 22 года назад
Украинская актриса Сахно получила роль в американском фильме "Звездные войны: Асока"
Украинская актриса Сахно получила роль в американском фильме "Звездные войны: Асока"
"Энергия не должна пропасть даром". Участница "ВИА Гры" Тарасова снялась в боди, разведя ноги перед камерой
"Энергия не должна пропасть даром". Участница "ВИА Гры" Тарасова снялась в боди, разведя ноги перед камерой
"Кулинарный экстаз". Булочки с корицей, которые сможет приготовить каждый
"Кулинарный экстаз". Булочки с корицей, которые сможет приготовить каждый
Пустовит о вечеринке в День памяти жертв голодоморов: Было дебилильное Stories ведущего, которое спровоцировало всеукраинский скандал
Пустовит о вечеринке в День памяти жертв голодоморов: Было дебилильное Stories ведущего, которое спровоцировало всеукраинский скандал
"Какая сексуальная кисуля". Голая Tayanna покрыла тело сеткой с имитацией чешуи
"Какая сексуальная кисуля". Голая Tayanna покрыла тело сеткой с имитацией чешуи
"Розовая фея". Ребрик оголила плечи и декольте
"Розовая фея". Ребрик оголила плечи и декольте
  "Нужна была стервозная барышня". Бывший star-продюсер "Танцев со звездами" рассказала, как Кухар заняла кресло судьи на проекте
  "Нужна была стервозная барышня". Бывший star-продюсер "Танцев со звездами" рассказала, как Кухар заняла кресло судьи на проекте
"Враскоряку", "Ну и поза". Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова широко развела ноги в узких трусах
"Враскоряку", "Ну и поза". Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова широко развела ноги в узких трусах
  Tarabarova об уходе от Могилевской: Мы вроде бы расставались в классных отношениях, а потом я получила по голове, это был урок
  Tarabarova об уходе от Могилевской: Мы вроде бы расставались в классных отношениях, а потом я получила по голове, это был урок
"Секс, секс". Ефросинина засветила голое бедро и грудь
"Секс, секс". Ефросинина засветила голое бедро и грудь
"Соски", "Мадонна разозлится". Бывшая возлюбленная Илона Маска певица Граймс показала голую грудь
"Соски", "Мадонна разозлится". Бывшая возлюбленная Илона Маска певица Граймс показала голую грудь
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS