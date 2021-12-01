"Вторая жизнь стеганого одеяла". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук снялась в расстегнутом пальто

"С первым днем зимы!" – написала она.

"Невероятная красавица. Очень красивые кудрявые волосы", – отметила подписчица bogdan11051105.

"Вторая жизнь стеганого одеяла", – написал komoleg_2019.

Контекст:

Анна Саливанчук замужем за продюсером студии "Квартал 95" Александром Божковым с 2015 года. В том же году у пары родился сын Глеб, а 1 сентября 2020-го – второй сын Никита.

Наиболее известные проекты с участием Саливанчук – фильм "Свингеры" и сериал "Однажды под Полтавой". Это украинский ситком. Премьера состоялась 28 октября 2014 года. Всего вышло 14 сезонов сериала.