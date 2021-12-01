Бульвар Шоубиз
 
01 декабря, 2021
 
Новости

"Персик", "Cкоро опять родит". Седокова снялась голой

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Седокова поделилась снимком в стиле ню
Седокова поделилась снимком в стиле ню
Фото: annasedokova / Instagram

Строящая карьеру в РФ украинская певица Анна Седокова 28 ноября на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором запечатлена без одежды, с огромным букетом пионов в руках.

Пост она сопроводила эмодзи "персик".

"А без букета можно увидеть этот персик?" – спросил подписчик sava0204.

"Там что, голопопие?" – поинтересовался kuzia788.

"Cкоро опять родит", – заверил valeriev3.

Контекст:

С 2002-го по 2004 год Анна Седокова была солисткой украинской группы "ВИА Гра". После ухода из коллектива она находилась в декрете. В апреле 2006 года певица начала сольную карьеру: под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню "Мое сердце". 

Всего в дискографии Седоковой пять сольных студийных альбомов. Она живет в РФ и США, а работает в России.

У певицы трое детей: две дочери, Алина и Моника, и сын Гектор. Алина – дочь певицы от первого брака с белорусским футболистом, экс-капитаном киевского "Динамо" Валентином Белькевичем – родилась 8 декабря 2004 года. Дочь Монику Седокова родила от бизнесмена Максима Чернявского в июле 2011 года. Сына Гектора (2017) – от российского бизнесмена Артема Комарова.

Сейчас певица замужем за латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Они узаконили отношения в сентябре 2020 года.

Теги: Анна Седокова, ВИА Гра, певица, ню-фото, грудь
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Грозев: В Кремле есть список смерти
  Грозев: В Кремле есть список смерти
Дмитрий ГОРДОН
Аристов: Туристы из арабских стран заполнили отели Киева, тратят $180-200 в день. Лучшего способа завести деньги в Украину не существует
Аристов: Туристы из арабских стран заполнили отели Киева, тратят $180-200 в день. Лучшего способа завести деньги в Украину не существует
Елена ПОСКАННАЯ
  Ярош: Янукович поставил бутылку водки на стол и спросил, на каком языке будем общаться
  Ярош: Янукович поставил бутылку водки на стол и спросил, на каком языке будем общаться
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Танцор из балета Поляковой Ежов показал окровавленное лицо
Танцор из балета Поляковой Ежов показал окровавленное лицо
"Вторая жизнь стеганого одеяла". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук снялась в расстегнутом пальто
"Вторая жизнь стеганого одеяла". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук снялась в расстегнутом пальто
"Позволяет матюкаться и выпивать". Зарицкая показала свою маму
"Позволяет матюкаться и выпивать". Зарицкая показала свою маму
"Держите меня семеро". Дочь Ющенко показала голую грудь
"Держите меня семеро". Дочь Ющенко показала голую грудь
"Персик", "Cкоро опять родит". Седокова снялась голой
"Персик", "Cкоро опять родит". Седокова снялась голой
"Поймала дзен". Хореограф Гвоздева в купальнике развела ноги перед камерой
"Поймала дзен". Хореограф Гвоздева в купальнике развела ноги перед камерой
  Полякова и Dzidzio презентовали клип на саундтрек к новогодней комедии "Зірки за обміном". Видео
  Полякова и Dzidzio презентовали клип на саундтрек к новогодней комедии "Зірки за обміном". Видео
"Создал же Бог красоту", "Полный обморок". 39-летняя Мейхер поделилась эротическим архивным роликом
"Создал же Бог красоту", "Полный обморок". 39-летняя Мейхер поделилась эротическим архивным роликом
Полиция взломала двери в особняке обвиняемого в сексуальном насилии Мерилина Мэнсона для обыска
Полиция взломала двери в особняке обвиняемого в сексуальном насилии Мерилина Мэнсона для обыска
  Трамп обвинил жену принца Гарри в неуважении к королевской семье Великобритании
  Трамп обвинил жену принца Гарри в неуважении к королевской семье Великобритании
"Класс, вообще секси", "Естественно красивая". Полуголая Брежнева позировала с открытым ртом
"Класс, вообще секси", "Естественно красивая". Полуголая Брежнева позировала с открытым ртом
  Горбунов рассказал, почему не выйдет на паркет "Танцев со звездами" как участник
  Горбунов рассказал, почему не выйдет на паркет "Танцев со звездами" как участник
"Пилотка зачетная", "Испанский стыд". В сети обсуждают партнершу Потапа
"Пилотка зачетная", "Испанский стыд". В сети обсуждают партнершу Потапа
Исполнителю хита "Гуси" подарили партию кроссовок. Wellboy рассказал, что будет с ними делать
Исполнителю хита "Гуси" подарили партию кроссовок. Wellboy рассказал, что будет с ними делать
"Сказочно красива. Куда все пропало?" Волочкова удивила сеть своими архивными снимками
"Сказочно красива. Куда все пропало?" Волочкова удивила сеть своими архивными снимками
"Ну ни хрена себе Playboy пошел". Чехова оголилась полностью
"Ну ни хрена себе Playboy пошел". Чехова оголилась полностью
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS