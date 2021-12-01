"Персик", "Cкоро опять родит". Седокова снялась голой

Пост она сопроводила эмодзи "персик".

"А без букета можно увидеть этот персик?" – спросил подписчик sava0204.

"Там что, голопопие?" – поинтересовался kuzia788.

"Cкоро опять родит", – заверил valeriev3.

Контекст:

С 2002-го по 2004 год Анна Седокова была солисткой украинской группы "ВИА Гра". После ухода из коллектива она находилась в декрете. В апреле 2006 года певица начала сольную карьеру: под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню "Мое сердце".

Всего в дискографии Седоковой пять сольных студийных альбомов. Она живет в РФ и США, а работает в России.

У певицы трое детей: две дочери, Алина и Моника, и сын Гектор. Алина – дочь певицы от первого брака с белорусским футболистом, экс-капитаном киевского "Динамо" Валентином Белькевичем – родилась 8 декабря 2004 года. Дочь Монику Седокова родила от бизнесмена Максима Чернявского в июле 2011 года. Сына Гектора (2017) – от российского бизнесмена Артема Комарова.

Сейчас певица замужем за латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Они узаконили отношения в сентябре 2020 года.