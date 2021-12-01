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01 декабря, 2021
 
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"Создал же Бог красоту", "Полный обморок". 39-летняя Мейхер поделилась эротическим архивным роликом

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Мейхер: Les souvenirs&hellip;
Мейхер: Les souvenirs…
Фото: nadyameiher / Instagram

39-летняя украинская певица и актриса Надежда Мейхер на своей странице в Instagram 30 ноября опубликовала эпизод архивного видео 2016 года по мотивам своего спектакля "История De Un Amor".

"Les souvenirs…" – написала она название композиции и отметила хореографа Мauro Caiazza.

Мейхер предстала в ролике в эротичном декольтированном черном платье с высоким разрезом и исполнила страстное танго.

"Создал же Бог красоту", – прокомментировала подписчица diva.sizeplus.

"Наденька всегда женственно красива", – написала zhannalatush.

"Полный обморок", – заявила natalia_doiciu.

Контекст:

Спектакль "История De Un Amor" вышел в 2016 году. Мейхер выступила режиссером и исполнительницей главной роли. Она гастролировала с постановкой в сопровождении оркестра Tango de Vivo. Главную мужскую роль в спектакле исполнил танцовщик из Одессы Павел Ивлюшкин.

Мейхер родилась в 1982 году в Хмельницкой области. После окончания Хмельницкого педагогического училища поступила в колледж имени Константина Ушинского при Киевском университете имени Бориса Гринченко на факультет английского языка, а в 2000 году дебютировала в качестве солистки группы "ВИА Гра", в которой проработала с перерывами до 2011 года.

После ухода из группы Мейхер объявила о начале сольной карьеры. 

Теги: платье, ВИА Гра, Надежда Мейхер, актриса, певица, спектакль, хореограф, танго, ролик, декольте
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