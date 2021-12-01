"Сказочно красива. Куда все пропало?" Волочкова удивила сеть своими архивными снимками

"Это целая история жизни и яркие воспоминания. Они связаны с гастролями в Японию и Лондон. В Лондоне я жила полтора года и оттуда прилетала на спектакли и концерты в Россию", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

"Очень красивая женщина!" – прокомментировала подписчица liubov.ru.mak.

"Была сказочно красива. Куда все пропало?" – спросила irinasubbotina7486.