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01 декабря, 2021
 
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"Класс, вообще секси", "Естественно красивая". Полуголая Брежнева позировала с открытым ртом

Вера Брежнева: Прощаться с осенью нужно красиво
Вера Брежнева: Прощаться с осенью нужно красиво
Фото: ververa / Instagram

Бывшая участница украинской группы "ВИА Гра", 39-летняя Вера Брежнева 30 ноября опубликовала в Instagram черно-белое фото, сделанное в гримерке.

"Прощаться с осенью нужно красиво. Какие у вас планы на декабрь?" – спросила она.

На снимке певица запечатлена во время того как стилист делает ей укладку. Она снялась с оголенной спиной и приоткрытым ртом.

''Красавица. Естественно красивая", – отметил подписчик resultdili.

"Ну класс, вообще секси", – заявила prichinamorya.

Контекст:

Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) была участницей группы "ВИА Гра", продюсером которой является ее нынешний супруг Константин Меладзе, в 2003–2007 годах. После ухода из коллектива начала сольную карьеру. В дискографии исполнительницы четыре студийных альбома. Певица проживает и работает в России.

Брежнева – мать двоих детей. Ее старшей дочери Софии 30 марта исполнилось 20 лет. Она родилась в отношениях с украинским бизнесменом Виталием Войченко. Отцом младшей дочери Сары (2009) является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака.

Теги: Вера Брежнева, ВИА Гра, Константин Меладзе, певица, ню-фото
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