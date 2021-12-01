"Класс, вообще секси", "Естественно красивая". Полуголая Брежнева позировала с открытым ртом

"Прощаться с осенью нужно красиво. Какие у вас планы на декабрь?" – спросила она.
На снимке певица запечатлена во время того как стилист делает ей укладку. Она снялась с оголенной спиной и приоткрытым ртом.
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''Красавица. Естественно красивая", – отметил подписчик resultdili.
"Ну класс, вообще секси", – заявила prichinamorya.
Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) была участницей группы "ВИА Гра", продюсером которой является ее нынешний супруг Константин Меладзе, в 2003–2007 годах. После ухода из коллектива начала сольную карьеру. В дискографии исполнительницы четыре студийных альбома. Певица проживает и работает в России.
Брежнева – мать двоих детей. Ее старшей дочери Софии 30 марта исполнилось 20 лет. Она родилась в отношениях с украинским бизнесменом Виталием Войченко. Отцом младшей дочери Сары (2009) является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака.