"Класс, вообще секси", "Естественно красивая". Полуголая Брежнева позировала с открытым ртом

"Прощаться с осенью нужно красиво. Какие у вас планы на декабрь?" – спросила она.

На снимке певица запечатлена во время того как стилист делает ей укладку. Она снялась с оголенной спиной и приоткрытым ртом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

''Красавица. Естественно красивая", – отметил подписчик resultdili.

"Ну класс, вообще секси", – заявила prichinamorya.