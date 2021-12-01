"Пилотка зачетная", "Испанский стыд". Потап озадачил сеть танцем с женщиной

"Вау", – написал он.
Потап станцевал в компании танцовщицы Лизы Русиной. Некоторые подписчики не узнали ее, приняв за телеведущую Анастасию Ивлееву.
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"Подумал, что Ивлеева", – признался подписчик yadumanski_isku.
"Показалось что рядом Ивлеева", – написала saint_olga777.
"Не Ивлеева, а Лиза Русина, выступала в "Танцах со звездами" с Melovin", – отметила maliatkoviki.
"Пилотка зачетная", – прокомментировал ruslan_glavniy.
"Испанский стыд", – отметил sasha7777777_.
Потап с 2006-го по 2017 год вместе с Настей Каменских выступал в дуэте "Потап и Настя". В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы. А 23 мая 2019 года сыграли свадьбу
Каменских строит сольную карьеру под именем NK, Потап является фронтменом и продюсером группы Mozgi.