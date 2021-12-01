Бульвар Шоубиз
 
01 декабря, 2021
 
Новости

"Пилотка зачетная", "Испанский стыд". Потап озадачил сеть танцем с женщиной

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Потап: Вау
Потап: Вау
Фото: realpotap / Instagram

Украинский рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко) на своей странице в Instagram 30 ноября обнародовал видео танца под песню "Новый год" из репертуара группы Mozgi, фронтменом которой он является.

"Вау", – написал он.

Потап станцевал в компании танцовщицы Лизы Русиной. Некоторые подписчики не узнали ее, приняв за телеведущую Анастасию Ивлееву.

"Подумал, что Ивлеева", – признался подписчик yadumanski_isku.

"Показалось что рядом Ивлеева", – написала saint_olga777.

"Не Ивлеева, а Лиза Русина, выступала в "Танцах со звездами" с Melovin", – отметила maliatkoviki.

"Пилотка зачетная", – прокомментировал ruslan_glavniy.

"Испанский стыд", – отметил sasha7777777_.

Контекст:

Потап с 2006-го по 2017 год вместе с Настей Каменских выступал в дуэте "Потап и Настя". В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы. А 23 мая 2019 года сыграли свадьбу 

Каменских строит сольную карьеру под именем NK, Потап является фронтменом и продюсером группы Mozgi.

Теги: Потап и Настя, Потап, Алексей Потапенко, певица NK, Melovin, продюсер, танец, Лиза Русина
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Грозев: В Кремле есть список смерти
  Грозев: В Кремле есть список смерти
Дмитрий ГОРДОН
Аристов: Туристы из арабских стран заполнили отели Киева, тратят $180-200 в день. Лучшего способа завести деньги в Украину не существует
Аристов: Туристы из арабских стран заполнили отели Киева, тратят $180-200 в день. Лучшего способа завести деньги в Украину не существует
Елена ПОСКАННАЯ
  Ярош: Янукович поставил бутылку водки на стол и спросил, на каком языке будем общаться
  Ярош: Янукович поставил бутылку водки на стол и спросил, на каком языке будем общаться
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Трамп обвинил жену принца Гарри в неуважении к королевской семье Великобритании
  Трамп обвинил жену принца Гарри в неуважении к королевской семье Великобритании
"Класс, вообще секси", "Естественно красивая". Полуголая Брежнева позировала с открытым ртом
"Класс, вообще секси", "Естественно красивая". Полуголая Брежнева позировала с открытым ртом
  Горбунов рассказал, почему не выйдет на паркет "Танцев со звездами" как участник
  Горбунов рассказал, почему не выйдет на паркет "Танцев со звездами" как участник
"Пилотка зачетная", "Испанский стыд". Потап озадачил сеть танцем с женщиной
"Пилотка зачетная", "Испанский стыд". Потап озадачил сеть танцем с женщиной
Исполнителю хита "Гуси" подарили партию кроссовок. Wellboy рассказал, что будет с ними делать
Исполнителю хита "Гуси" подарили партию кроссовок. Wellboy рассказал, что будет с ними делать
"Сказочно красива. Куда все пропало?" Волочкова удивила сеть своими архивными снимками
"Сказочно красива. Куда все пропало?" Волочкова удивила сеть своими архивными снимками
"Ну ни хрена себе Playboy пошел". Чехова оголилась полностью
"Ну ни хрена себе Playboy пошел". Чехова оголилась полностью
Семья Гуччи возмутилась фильмом "Дом Gucci" с Леди Гагой и Аль Пачино
Семья Гуччи возмутилась фильмом "Дом Gucci" с Леди Гагой и Аль Пачино
"Низкий поклон". 67-летний Серов после месяца в больнице впервые обратился к поклонникам
"Низкий поклон". 67-летний Серов после месяца в больнице впервые обратился к поклонникам
"Не дождетесь". 74-летняя Нина Матвиенко заявила, что передумала разводиться с мужем после 50 лет брака
"Не дождетесь". 74-летняя Нина Матвиенко заявила, что передумала разводиться с мужем после 50 лет брака
"Ого, у тебя еще есть матка". Актер Эллиот Пейдж, который раньше был женщиной, показал голый торс
"Ого, у тебя еще есть матка". Актер Эллиот Пейдж, который раньше был женщиной, показал голый торс
Пенн и Ширан в Киеве, полуголая Мадонна под кроватью, заявление Эллерта о Мишиной. Семь самых обсуждаемых событий ноября в шоу-бизнесе
Пенн и Ширан в Киеве, полуголая Мадонна под кроватью, заявление Эллерта о Мишиной. Семь самых обсуждаемых событий ноября в шоу-бизнесе
  "Я экономная". Дорофеева похвасталась шарфом за 9 тыс. грн
  "Я экономная". Дорофеева похвасталась шарфом за 9 тыс. грн
"Бренды разорвали договоры". Блогер, устроивший вечеринку в День памяти жертв голодоморов, извинился вслед за Остапчуком и Пустовит
"Бренды разорвали договоры". Блогер, устроивший вечеринку в День памяти жертв голодоморов, извинился вслед за Остапчуком и Пустовит
"Разве можно судить незавершенный шедевр?" 39-летняя Фреймут показала свою 15-летнюю дочь
"Разве можно судить незавершенный шедевр?" 39-летняя Фреймут показала свою 15-летнюю дочь
За месяц до смерти 72-летний Градский женился на киевлянке, которая младше его на 35 лет
За месяц до смерти 72-летний Градский женился на киевлянке, которая младше его на 35 лет
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS