"Пилотка зачетная", "Испанский стыд". Потап озадачил сеть танцем с женщиной

"Вау", – написал он.

Потап станцевал в компании танцовщицы Лизы Русиной. Некоторые подписчики не узнали ее, приняв за телеведущую Анастасию Ивлееву.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

"Подумал, что Ивлеева", – признался подписчик yadumanski_isku.

"Показалось что рядом Ивлеева", – написала saint_olga777.

"Не Ивлеева, а Лиза Русина, выступала в "Танцах со звездами" с Melovin", – отметила maliatkoviki.

"Пилотка зачетная", – прокомментировал ruslan_glavniy.

"Испанский стыд", – отметил sasha7777777_.