"Ну ни хрена себе Playboy пошел". Чехова оголилась полностью

Телеведущая сопроводила пост снимком, на котором запечатлена полностью обнаженной. Она позировала вполоборота к камере, держа перед собой полотенце.
"Пусть прошлое нам поменять нельзя,
И выдраны чувства с кровью…
Ты словом недобрым помянешь меня!
Я отвечу тебе – любовью!
По кругу ходили мы лет эдак пять,
И страсть миксовали с болью.
Ты можешь меня сгоряча распять!
Я отвечу тебе – любовью!
Нас жизнь не меняет, опять и опять,
Мы в спину стреляем дробью!
Ты можешь и дальше меня проклинать!
Я отвечу тебе – любовью!
И как ни старались – другими не стать.
На раны зачем сыпать солью?
Ты можешь из мыслей меня прогнать!
А я буду помнить!
С любовью!" – написала она.
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"Ну ни хрена себе Playboy пошел", – прокомментировал подписчик kostiapriimak.
Известность Анфисе Чеховой принесла работа ведущей проекта "Секс с Анфисой Чеховой" (2005–2009) на российском канале ТНТ.
Телеведущая работала в Украине с 2011-го по 2013 год. Она вела программы "Давай поженимся" на канале "Интер" и шоу "Как выйти замуж" на канале СТБ.
Playboy – американский журнал, который стал известен многочисленными эротическими женскими фотосессиями.