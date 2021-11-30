"Какая сексуальная кисуля". Голая Tayanna покрыла тело сеткой с имитацией чешуи

Tayanna позировала в платье-сетке с круглыми перламутровыми пластинами, напоминающими чешую. Она набросила ее поверх обнаженного тела.

"Время Афродиты", – написала она.

"Какая сексуальная кисуля", – прокомментировал подписчик anderado73.

Контекст:

Татьяна Решетняк начинала карьеру в группе "Горячий шоколад", которую покинула в 2011 году, после чего занялась сольной карьерой. Она дважды принимала участие в национальном отборе на "Евровидение" – в 2017 году уступила первенство группе O.Torvald, а в 2018-м – певцу Melovin.

В октябре 2021 года Tayanna после окончания пятилетнего контракта со своим продюсером, украинским режиссером Аланом Бадоевым переподписала с ним договор, но уже на других условиях.