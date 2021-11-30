"Секс, секс". Ефросинина засветила голое бедро и грудь

"Когда одевают и фотографируют подруги", – написала она.
Образ Ефросинина дополнила черными грубыми сапогами.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
"Секс, секс", – прокомментировала подписчица natalya_alexandrovna_lmm.
"Женщина-то красивая и горячая. Но у меня вопрос к людям. Просветите: втянутые щеки и подчеркнутые еще косметикой – это сейчас мода такая?" – спросила dorythy_house.
"Красивая девочка", – написала издатель Полина Неня.
Маша Ефросинина в качестве телеведущей дебютировала в программе "Счастливый звонок", которая выходила на канале УТ-1. Вскоре она получила приглашение от "Нового канала", который запускал утреннюю программу "Подъем".
Сейчас ведущая снимает интервью для своего канала на YouTube – программы "Экзамен", "Вопрос – ответ", "Взрослые девочки", "О них все говорят".