"Секс, секс". Ефросинина засветила голое бедро и грудь

"Когда одевают и фотографируют подруги", – написала она.

Образ Ефросинина дополнила черными грубыми сапогами.

"Секс, секс", – прокомментировала подписчица natalya_alexandrovna_lmm.

"Женщина-то красивая и горячая. Но у меня вопрос к людям. Просветите: втянутые щеки и подчеркнутые еще косметикой – это сейчас мода такая?" – спросила dorythy_house.

"Красивая девочка", – написала издатель Полина Неня.

Контекст:

Маша Ефросинина в качестве телеведущей дебютировала в программе "Счастливый звонок", которая выходила на канале УТ-1. Вскоре она получила приглашение от "Нового канала", который запускал утреннюю программу "Подъем".

Сейчас ведущая снимает интервью для своего канала на YouTube – программы "Экзамен", "Вопрос – ответ", "Взрослые девочки", "О них все говорят".